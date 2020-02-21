В США голубь подружился со щенком чихуахуа, и парочка вызвала восторг в сети

Щенок чихуахуа Ланди завел себе неожиданного друга – голубя по кличке Герман.

Видео неожиданной дружбы набрало миллионы просмотров в соцсетях, сообщает Медуза.

Жизнь щенка изначально не заладилась – от рождения у него не работают задние лапки.

Ланди приютила американская общественная организация, которая спасает больных животных.

Но судьба преподнесла щенку подарок – ласкового друга, голубя по кличке Герман.

На видео животные валяются на мягком коврике, обнимаются и трутся друг о друга.

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