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23 березня • оновлено в 13:42
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В Сиднее огромный осьминог прогулялся по суше

3.6т
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Огромный осьминог устроил себе прогулку по австралийскому пляжу.

Инцидент произошел на пляже Мэнли Бич в Сиднее, сообщает Daily Mail.

Существо случайно заметил дайвер и снял прогулку на видео.

Видимо, осьминог выбрался на берег благодаря приливу, а затем, когда вода сошла, отправился по суше в поисках еды.

"Сначала осьминог казался осторожным, но через некоторое время он явно почувствовал себя комфортно", - говорит дайвер.

А пока из-за карантина пляжный отдых откладывается, чтобы не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.

Чим зайнятися на вихідних?😍 ⠀ Карантин карантином, але прогулянки на свіжому повітрі ніхто не відміняв. ⠀ 🏃‍♀️Ранкова пробіжка на сусідньому стадіоні; 🐶Прогулянка парком — з рідними чи домашніми улюбленцями; 🚲Веломандрівка до найближчого лісу. ⠀ 🙏Радимо подбати про індивідуальну безпеку. Тримайте відстань від інших людей (1 метр) та візьміть з собою антисептик. ⠀ Свіже повітря: 💪Зміцнює імунітет; 💡Покращує розумові здібності; 🎉Підвищує рівень гормону щастя; 💤Покращує сон; 🦸‍Дарує життєву енергію. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #україна #украина #київ #киев #kyiv #kiev #львів #lviv #ua #днепр #одесса #харьков #odessa #полтава #kharkov #vscoua #ukraineonline #ukrainagram #dnepr #dnipro #chernivtsi #zhytomyr #ternopil #kherson #ivano_frankivsk #uzhgorod #lutsk

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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