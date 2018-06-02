В руках було сало: відомий телеведучий розповів про зустріч з бабусею Обами

Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров під час експедиції в Кенії зустрівся з бабусею Барака Обами, де з мандрівником стався курйозний випадок.

Як розповів телеведучий в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL, знімати сюжет він відправився експромтом і за традицією програми в якості подарунка привіз з собою українське сало.

Будинок жінки охоронявся військовими і поліцією. Команді "Світу навиворіт" дозволили зустрітися з бабусею колишнього президента США, але в записі інтерв'ю відмовили. Групу обшукали на металодетекторі і забрали всю знімальну техніку.

"І ось ми приходимо під велике дерево, сідаємо на лавку і чекаємо на бабусю. Ось вона з'являється і повільно прямує в наш бік. Ми встали, природно, по протоколу, ввічливо схилили голови. Дивимося, чекаємо її. І у мене в руках пакет з салом. І тут до бабусі залишається 20 метрів, і до мене доходить: господи, вона ж мусульманка. Їй ні в жодному разі не можна дарувати сало. Я швиденько даю сало Саші (оператор програми. - Ред.) і пошепки йому кричу: "Сховай сало. Сядеш на нього. Прибери, щоб не видно було. Будемо без подарунка", - розповідає Дмитро Комаров.

В результаті оператор сховав сало за спину. З бабусею команда "Миру навиворіт" спокійно поговорила близько 15 хвилин.

"Вона відмовилася зніматися, а просто розповіла про свого онука, про те, як вона його любить. А ми так і пішли з салом. Подарувавши свинину, ми могли дуже грубо порушити мусульманські традиції", - додав Дмитро Комаров.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Дмитро Комаров поділився на своїх сторінках в соцмережах фотографіями людей з екзотичних країн в українських вишиванках.