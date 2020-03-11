В Плимуте нашли счастливчика с десятью жизнями

Бывшего королевского морского пехотинца официально признали "самым счастливым человеком из живущих".

37-летнему Уэсу Гранту десять раз удавалось обмануть смерть, сообщает DailyStar.

В частности, он выжил после удара ножом, поджога, ДТП и неудачного прыжка с парашютом.

Его дважды ранили талибы во время двух поездок в Афганистан, а также пираты во время службы на море, он перенес сильнейший инсульт.

Злой рок преследовал его с самого детства – сперва он чуть не погиб во время езды на велосипеде, а затем едва пережил сильный пожар. Тогда он обжег ноги и потом заново учился ходить.

Сейчас Грант – чемпион мира по бодибилдингу и живет в Плимуте со своей женой и двумя детьми.

"Я определенно могу согласиться, что удача была на моей стороне, и я надеюсь, что это продолжится", - признается он.

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