В Пенсильвании поймали редкую рыбу громадного размера

В Пенсильвании рыбак выловил огромного большеротого бизона.
Этот вид рыб считают вымирающим, он может жить до ста лет, сообщает CBS.
Длина рыбы составила более метра.
Рыбак заверил, что, поймав рыбу-бизона, тут же выпустил ее на свободу.
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Як Louis Vuitton допомагає подолати коронавірус🙏 ⠀ 🇫🇷Париж, як і весь світ, переживає непростий час. ⠀ 🔒Ейфелева вежа, Лувр, Діснейленд — закриті на карантин. ⠀ 🛍Допомогти французам якомога швидше здолати коронавірус зголосилася компанія Louis Vuitton Moet Hennessy. ⠀ 🧴Вона починає виготовляти гель для дезінфекції рук. ⠀ 🏭Для цього були переобладнані потужності заводів, що займалися випуском елітної парфумерії та косметики. ⠀ 🚑У найближчий час антисептики почнуть безкоштовно передавати до лікарень. ⠀ ❤️Друзі, а ми нагадуємо вам: частіше мийте руки та обробляйте їх антисептичними засобами 30 секунд. ⠀ #aviasales_ua #aviasales #photooftheday #picoftheday #kyiv #kiev #topparisphoto #topfrancephoto #instaparis #parigi #igersparis #parismonamour #toureiffel #iloveparis #eiffeltower #unlimitedparis #pariscityvision #french #visitparis #france #parisjetaime #igersfrance #parisphoto #parisian #parismaville #коронавирус #коронавірус
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