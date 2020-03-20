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20 березня • оновлено в 13:50
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В Пенсильвании поймали редкую рыбу громадного размера

3.2т
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В Пенсильвании рыбак выловил огромного большеротого бизона.

Этот вид рыб считают вымирающим, он может жить до ста лет, сообщает CBS.

Длина рыбы составила более метра.

Рыбак заверил, что, поймав рыбу-бизона, тут же выпустил ее на свободу.

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