В "Орел & Решка" показали, який вигляд мав перший корабель Христофора Колумба. Фото

Ведучий популярного тревел-проєкту "Орел & Решка. Чудеса світу" (Новий канал) Антон Зайцев показав, як виглядає одна з головних туристичних пам'яток Португалії – перший корабель Христофора Колумба.

Історичний експонат розташований посеред Атлантичного океану, на острові Мадейра – автономному регіоні Португалії. Він є єдиною в світі точною копією судна Колумба "Санта Марія", на якому легендарний мореплавець здійснив першу експедицію. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Санта Марія" – флагман першої експедиції Христофора Колумба. Саме на такому кораблі він подолав шість тисяч кілометрів і відкрив нові землі. Шкода, що додому "Санта Марія" так і не повернулася, адже розбилася біля берегів Гаїті. І тут на острові є точна її копія, де все по-справжньому: дерево, канати, щогли, запах смоли", – поділився телеведучий.

Як розповів Зайцев, орендувавши легендарне судно за більш, ніж 2 тис. євро (близько 70 тис. грн), можна не тільки на ньому поплавати, а й стати членом його команди. Мандрівникові видають спеціальний костюм юнги і знайомлять з екіпажем.

"Юнга миє каюту, складає канати і носить відра з водою. Але найбільший захват – від того, що можна вантами видертися на верхівку грот-щогли – в "вороняче гніздо". І, скажу я вам, найважча робота була у того, хто знаходився в цій бочці. 24 години стоїш під палючим сонцем, тебе розгойдує направо і наліво, і водночас маєш уважно дивитися навколо, тому що, не дай Бог, пропустиш землю, і тобі відразу кінець", – додав Антон.

Після перевтілення ведучий зробив висновок, що першовідкривачі були справжніми "космонавтами тих часів".

"Вони йшли за неперевіреними картами, просто навмання. Експедиція могла тривати роками. В голові не вкладається. Приблизно за таких обставин в 1418 році капітан Зарку знайшов в океані вкритий лісом острів, який назвав Мадейра", – підсумував телеведучий.

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