В Канаде появилась знаменитость благодаря фильму "Паразиты"

Бреанна Грей из Канады после триумфа корейского фильма "Паразиты" проснулась суперзвездой.

Девушка прославилась благодаря ролику, использованному в фильме, где она с невероятной скоростью складывает коробки из-под пиццы, сообщает TJournal.

Грей около семи лет проработала в пиццерии Gabriel Pizza. Видео, на котором девушка складывает коробки, тратя на каждую не более трех секунд, сняли ее родственники. Впоследствии она выложила видео в сети, где оно получило множество просмотров и восторженные отзывы.

Ее даже собиралась позвать на свое шоу Эллен Дедженерес.

В итоге на телевидение девушка не попала, хоть и выиграла состязание по складыванию коробок для пиццы — The Great Canadian Pizza Box Fold Off.

Зато Бреанна Грей стала отчасти кинозвездой. По ее словам, с ней связался режиссер фильма "Паразиты", чтобы получить разрешение на использование ее нашумевшего видео в своей ленте.

Девушка признается, что, когда давала согласие, даже не представляла, насколько знаковым станет фильм.

Мастер-класс от Грей появляется на экране в самом начале, когда герои фильма пытаются научиться ее мастерству, чтобы подзаработать.

"Паразиты" оказались не просто успешны, они покорили весь мир и взяли четыре "Оскара".

Так что видео Бреанны получило новую волну популярности, а сама девушка прославилась на весь мир.

Комментаторы под видео шутят, что она достойна отдельного "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана.

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