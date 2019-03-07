В Італії введуть штрафи за в'єтнамки: подробиці

В італійському місті Чінкве-Терре на сході Лігурії (провінція Спеція) туристам заборонять ходити у в'єтнамках або так званих "фліп-флоп" по береговій лінії.

Як пише The Local, за недотримання правил порушникам загрожує штраф у розмірі 2500 євро (74,7 тис. грн).

Фото: explorethirdoak.com

Згідно з інформацією, таке рішення було ухвалене через скарги місцевих рятувальників. Суть у тому, що в Чінкве-Терре скелястий берег, пляжі кам'яні або галькові, а туристи часто вдягають таке взуття, в результаті чого опиняються в небезпечних для життя ситуаціях.

Відпочивальникам на березі роздадуть листівки, на території будуть поширені плакати. Також працівники поліції та національного парку перевірятимуть взуття всіх відвідувачів.

Як писав раніше OBOZREVATEL, влітку 2018 року на курортному єгипетському узбережжі Червоного моря в Хургаді сталася надзвичайна подія — за загадкових обставин в одному з номерів готелю було знайдено мертвою пару туристів із Британії. Невідома причина загибелі туристів спричинила евакуацію готелю і глобальну перевірку.

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