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В Італії відкриють для туристів популярну пам'ятку

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Популярну серед туристів визначну пам'ятку Коридор Вазарі, яка знаходиться у Флоренції, повністю відкриють для туристів у 2021 році. Цей незвичайний міст, який з'єднує Палаццо Веккьо з Палаццо Пітті був закритий в 2016 році через порушення правил пожежної безпеки.

Так, найближчим часом в будівлі поміняють освітлення, встановлять системи пожежогасіння, кондиціювання та відеоспостереження, а також обладнають аварійні виходи. Про це повідомляє Corriere Del Ticino.

В Італії відкриють для туристів популярну пам'ятку

expertitaly.ru

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Після того, як виправлять усі неполадки з пожежною безпекою, доступ до пам'ятки відкриється для всіх туристів. У коридорі Вазарі розташовано 700 картин XVI-XVII століть римських і неаполітанських майстрів, а також тут знаходиться найбільша колекція автопортретів відомих художників світу і 30 стародавніх скульптур.

В Італії відкриють для туристів популярну пам'ятку

expertitaly.ru

В Італії відкриють для туристів популярну пам'ятку

expertitaly.ru

З 2016 вхід в музей був відкритий тільки для екскурсійних груп. Після реставраційних та відновлювальних робіт Коридор Вазарі стане частиною музейної експозиції Уффіці. За попередніми даними в рік він зможе прийняти близько 500 000 чоловік. Вартість вхідного квитка складе 45 євро в високий сезон і 20 - в низький.

Як рані писав OBOZREVATEL, відвідувачі Йосемітського національного парку в американському штаті Каліфорнія спостерігали унікальне природне явище — "вогненний водоспад". Ілюзія потоку лави виникає завдяки відбиванню променів надвечірнього сонця у воді. Цей водоспад також називають "Кінський хвіст" (Нorsetail Fall) через його незвичайний вигляд. Він розташований на східному схилі гори Ель-Капітан, а його висота становить 650 метрів.

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Місце
ІталіяФлоренція
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