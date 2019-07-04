В Іспанії сталася жахлива НП з туристами через селфі

В Іспанії розбилися туристи з Британії, намагаючись зробити селфі під час відпочинку в Коста-Бланці. Двоє чоловіків випали з вікна апартаментів, розташованих на висоті більше 12 метрів.

В результаті один з них загинув, а другий доставлений в лікарню Аліканте на вертольоті, пише Lenta.ru.

Коста-Бланка mitja1991.livejournal.com

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Зазначається, що з ними був і третій відпочиваючий, якого госпіталізували через напад панічної атаки. Їх особи поки не розкриваються.

"На даному етапі ще занадто рано міркувати про те, що саме сталося, а поліцейське розслідування все тільки почалося", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на популярному курорті в Афінах було знайдено тіло 30-річної російської туристки з Уфи Альміра Захарової в номері готелю Hellinis.

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