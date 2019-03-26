В Ісландії закрили для туристів популярну пам'ятку: в чому причина

В Ісландії вирішили закрити для відвідування каньйон Ф’ядрарглйуфур, який є популярною серед туристів пам'яткою.

Зазначається, що доступ до каньйону обмежать до 1 червня. Про це повідомляє Iceland Review.

"Агентство з охорони навколишнього середовища Ісландії закрило для відвідування туристами каньйон до 1 червня через надмірну кількість відвідувачів. Спочатку його планувалося закрити лише на два тижні, щоб за цей час рослинність на стежках, яку витоптали мандрівники, встигла відновитися", — йдеться в повідомленні.

Директор національного агентства з туризму Visit Iceland Інга Хлін Палсдоттір сказала CNN Travel, що погодні умови також можуть впливати на стан місцевості.

"Це — просто диво природи, яке не повинно було бути таким популярним. Нам потрібно створити кращу інфраструктуру, щоб можна було запрошувати сюди людей у будь-який час. Нам необхідні стежки, які будуть відкриті весь рік. Це не тільки питання захисту природи, але й безпеки мандрівників", — говорить Палсдоттір.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт із держави. Так, всі пасажири міжнародних регулярних і чартерних рейсів, які вилітають з аеропортів Єгипту, будуть змушені платити додатково 25 доларів (майже 700 гривень).

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