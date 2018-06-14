В Ірландії тисячі голих жінок скупалися в крижаному морі: фото і відео

В Ірландії понад 2 тисячі оголених жінок одночасно скупалися в холодному морі і побили світовий рекорд.

Подія відбулася в рамках благодійної акції по боротьбі з раком у дітей, повідомляє видання The Independent.

2505 учасниць щорічного заходу під назвою Strip and Dip, яке проходило на відокремленому пляжі в графстві Віклов, протягом п'яти хвилин плавали у воді температурою всього 12 градусів.

Організаторам вдалося зібрати понад 315 тисяч євро.

Попередній світовий рекорд був зафіксували в Австралії в 2015 році. Тоді в купанні взяли участь 786 жінок.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в США ведмідь, рятуючись від 30-градусної спеки, вирішив поплавати в басейні біля приватного будинку.