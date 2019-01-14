В Ірландії через шторм зник унікальний пляж: яскраві фото

В Ірландії сильний шторм знищив унікальний пляж. Пісок, який вкриває каміння, змило в море.

Вперше він був знищений ще 33 роки тому, але в 2017 році сильним припливом на прибережне каміння винесло тонни піску, в результаті чого біля села Дуах (Dooagh) виникла 300-метрова пляжна зона. Про це повідомляє The Sun.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Таїланді російський турист загинув, рятуючи жінку. Зазначається, що сім'я із чотирьох осіб пішла купатися у море, незважаючи на виставлені на пляжі заборонні червоні прапорці. У цей час в Сіамській затоці вже піднялися хвилі, викликані тропічним ураганом Pabuk.

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