В Индонезии гигантские вараны устроили потрясающий поединок

Четыре комодский варана устроили 10-минутное зрелищное сражение за территорию.

Победу одного из них запечатлел на видео местный рейнджер, который патрулировал национальный парк Комодо в Индонезии, сообщает DailyMail.

Сперва вараны разбились на пары, они нападали друг на друга, вставали на задние лапы, кусались и царапались, пытаясь подмять противника под себя.

Победу одержал 2,5-метровый варан, который улегся сверху на поверженных соперников.

Комодские вараны – самые крупные в мире ящеры. Они могут достигать трех метров в длину и весят до 70 килограмм.

У них мощные челюсти, известны случаи нападения на людей. Кроме того, укус комодского варана – ядовит.

Чтобы увидеть диковинки по всему миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.