Головна Новини
6 березня • оновлено в 10:46
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

В Индонезии гигантские вараны устроили потрясающий поединок

867
Читати матеріал російською

Четыре комодский варана устроили 10-минутное зрелищное сражение за территорию.

Победу одного из них запечатлел на видео местный рейнджер, который патрулировал национальный парк Комодо в Индонезии, сообщает DailyMail.

Сперва вараны разбились на пары, они нападали друг на друга, вставали на задние лапы, кусались и царапались, пытаясь подмять противника под себя.

Победу одержал 2,5-метровый варан, который улегся сверху на поверженных соперников.

Комодские вараны – самые крупные в мире ящеры. Они могут достигать трех метров в длину и весят до 70 килограмм.

У них мощные челюсти, известны случаи нападения на людей. Кроме того, укус комодского варана – ядовит.

Чтобы увидеть диковинки по всему миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги