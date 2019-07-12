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В Google визначили найпопулярніші напрямки відпочинку в українців

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У компанії Google з'ясували найпопулярніші напрямки відпочинку серед українських туристів по пошукових запитах.

Зокрема були проаналізовані такі ключові фрази, як "відпочинок в" за останні три місяці, передає прес-центр "Google-Україна".

Топ-10 популярних зарубіжних напрямків: Туреччина, Єгипет, Болгарія, Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс, Іспанія.

Відпочинок на морі

Відпочинок на морі

pixabay

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Топ-10 популярних українських курортів: Бердянськ, Карпати, Одеса, Кирилівка, Затока, Генічеськ, Лазурне, Крим, Залізний Порт, Урзуф.

Пошук в Google

Пошук в Google

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза розповів, що на початку літа безумовним лідером літнього туристичного напрямку була Туреччина, а також три країни Євросоюзу.

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Місце
Україна
Теги
туризм подорожі Google
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Топ-10 популярных украинских курортов: Бердянск, Карпаты, Одесса, Кирилловка, Залив, Геническ, Лазурное, Крым..." (!!!) Вот какая бл.дь в этот список Крым включила? Как там статья за госизмену называется?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Крым Андрей, с языка снял фразу)
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