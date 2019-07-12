В Google визначили найпопулярніші напрямки відпочинку в українців

У компанії Google з'ясували найпопулярніші напрямки відпочинку серед українських туристів по пошукових запитах.

Зокрема були проаналізовані такі ключові фрази, як "відпочинок в" за останні три місяці, передає прес-центр "Google-Україна".

Топ-10 популярних зарубіжних напрямків: Туреччина, Єгипет, Болгарія, Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс, Іспанія.

Відпочинок на морі pixabay

Топ-10 популярних українських курортів: Бердянськ, Карпати, Одеса, Кирилівка, Затока, Генічеськ, Лазурне, Крим, Залізний Порт, Урзуф.

Пошук в Google pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза розповів, що на початку літа безумовним лідером літнього туристичного напрямку була Туреччина, а також три країни Євросоюзу.

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