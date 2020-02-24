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24 лютого • оновлено в 16:14
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В Германии студент нашел древний кинжал: что удивительного в этой истории

4.5т
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Во время практики 19-летний студент обнаружил оружие римских воинов неподалеку от города Хальтерн-ам-Зе.

Он нашел кинжал случайно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Times.

После продолжительной реставрации оказалось, что покрытый ржавчиной старый кинжал отлит из чистого серебра, а возраст клинка – примерно 2 тыс. лет.

В Германии студент нашел древний кинжал: что удивительного в этой истории

pixabay.com

Скорее всего, оружие принадлежало римскому легионеру, и было утеряно во время одной из многочисленных стычек с германскими племенами.

После всех процедур древний кинжал передадут на хранение в местный музей.

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Макарский Александр
Макарский Александр
Це кинжал древних укров
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