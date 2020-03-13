В Естонії ввели надзвичайний стан через коронавірус: з полиць магазинів почали зникати продукти

Уряд Естонії оголосив в країні надзвичайний стан до 1 травня через загрозу поширення коронавірусу.

Школи в Естонії переходять на віддалене і домашнє навчання, в лікарнях і в'язницях вводиться заборона на відвідування, на кордоні, в аеропортах і портах діє санітарний контроль. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають магазини в центральній частині Талліна.

У Талліні з прилавків магазинів почали зникати хліб і туалетний папір, а в популярних закладах немає відвідувачів.

Тепер в Естонії заборонені всі публічні збори, концерти і спортивні змагання, закриті музеї та кінотеатри.

Також складено список регіонів світу, які входять в зону ризику. У нього, зокрема, потрапили Китай, Італія, Іран.

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну з-за COVID-19. В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

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