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13 березня • оновлено в 19:31
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В Естонії ввели надзвичайний стан через коронавірус: з полиць магазинів почали зникати продукти

1.9т
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Уряд Естонії оголосив в країні надзвичайний стан до 1 травня через загрозу поширення коронавірусу.

Школи в Естонії переходять на віддалене і домашнє навчання, в лікарнях і в'язницях вводиться заборона на відвідування, на кордоні, в аеропортах і портах діє санітарний контроль. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають магазини в центральній частині Талліна.

В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти

У Талліні з прилавків магазинів почали зникати хліб і туалетний папір, а в популярних закладах немає відвідувачів.

В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти
В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти
В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти
В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти
В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти

Тепер в Естонії заборонені всі публічні збори, концерти і спортивні змагання, закриті музеї та кінотеатри.

В Естонії ввели режим НС через коронавірус: в магазинах почали зникати продукти

Також складено список регіонів світу, які входять в зону ризику. У нього, зокрема, потрапили Китай, Італія, Іран.

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну з-за COVID-19. В Україні також розроблять порядок примусової госпіталізації людей, які заражені коронавірусом.

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Автор
Марія Дідик
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hunt andres
hunt andres
Все правда. Сам сегодня поржал, побывав в Ülemiste keskus. Каждый второй айдиот тащил в корзине спайку туалетной бумаги и пачки макарон-гречки))) Дошло до того, что премьер обратился к жителям с просьбой угомониться)
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