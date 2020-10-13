В ЄС запропонували нові правила поділу країн на зони через COVID-19

У вівторок, 13 жовтня, Рада Європейського союзу ухвалила рекомендацію про єдиний підхід до обмеження вільного пересування у відповідь на пандемію COVID-19.

Як повідомляє пресслужба відомства, мета документу – уникнути збоїв у роботі Шенгенської зони і зробити переміщення людей між країнами прозорим і передбачуваним.

Крім того, у Раді ЄС підкреслили, що будь-які обмежувальні заходи мають бути пропорційними і недискримінаційними. За першої можливості їх варто скасувати.

Відповідно до розроблених загальних критеріїв, щотижня держави-члени ЄС повинні будуть надавати Європейському центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) такі дані:

кількість нових зареєстрованих випадків на 100 000 населення за останні 14 днів;

кількість тестів на 100 000 населення, проведених за останній тиждень (швидкість тестування);

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень (рівень позитивності тестів).

На основі цих даних ECDC публікуватиме щотижневу карту країн-членів ЄС із розбивкою за регіонами, щоб допомогти державам-членам в ухваленні ними рішень. Області позначать такими кольорами:

зелений, якщо показник нових випадків за 14 днів нижче 25, а частота позитивних результатів тесту нижче 4%;

помаранчевий, якщо показник нових випадків за 14 днів нижче 50, але частота позитивних результатів тесту становить 4% або вище (або, якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а частота позитивних результатів тесту нижче 4%);

червоний, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тесту становить 4% або вище (або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150);

сірий, якщо інформації недостатньо або швидкість тестування нижча ніж 300.

Також у Раді ЄС підкреслили, що держави-члени не повинні обмежувати вільне пересування осіб, які прибувають в зелені зони або з них.

"Під час розгляду питання про застосування обмежень їм слід враховувати відмінності в епідеміологічній ситуації між помаранчевими і червоними зонами і діяти пропорційно. Також їм варто враховувати епідеміологічну ситуацію на своїй території", – пояснили в документі.

Також підкреслюється, що держави-члени в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів. Ті ж держави-члени, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть зажадати від осіб, що виїжджають з незелених зон:

проходити карантин;

пройти тест після приїзду або перед подорожжю;

подати форми для визначення місця перебування пасажирів.

Важливим моментом є й те, що держави-члени, які планують застосувати обмеження, повинні проінформувати іншу державу-члена, якої вони стосуватимуться, за 48 годин до набуття чинності правилами.

"Держави-члени також мають надавати громадськості чітку, повну і своєчасну інформацію про будь-які обмеження та вимоги. Як правило, ця інформація повинна бути опублікована за 24 години до набуття заходами чинності. Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влада країн-членів залишається відповідальною за виконання змісту рекомендації", – резюмували в Раді ЄС.

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