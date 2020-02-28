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29 лютого • оновлено в 01:53
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В Эмиратах появился отель для отдыха с домашними любимцами

1.4т
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В Дубае (ОАЭ) открыли отель Radisson RED Hotel, особенность отеля в том, что останавливаться здесь постояльцы могут вместе с домашними животными.

Причем платить за проживание любимцев не придется, сообщает whatson.ae.

Чтобы поселиться с любимым котиком или псом, нужно будет лишь предупредить персонал. Вся инфраструктура для них обеспечена.

Брать с собой в необычную гостиницу можно питомцев любой породы и размера.

Сам отель позиционирует себя как жилище для миллениалов. Здесь стильный современный дизайн, более сотни номеров на любой вкус, ресторан и бары на крыше рядом с бассейном.

Чтобы открывать для себя мир, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

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