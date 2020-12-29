В Єгипті посилюють карантинні заходи: коли та що запровадять

Юля Ухіна Новини 19:07, 29.12.2020 Оновлено: 19:08, 29.12.2020

В Єгипті посилюють карантинні заходи через другу хвилю коронавірусу. З 3 січня 2021 в країні почнуть діяти штрафи за відсутність захисних масок.

Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, пише Daily News Egypt. Зазначається, що штрафи за відсутність маски в громадських місцях будуть виписувати на місці. За порушення карантинних заходів доведеться заплатити 50 єгипетських фунтів (90 гривень).

Єгипет вводить штрафи за відсутність захисної маски
gazeta.ru

Також нещодавно в Єгипті заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів і ресторанів. За будь-яке порушення установи будуть штрафувати на 4 тисячі єгипетських фунтів (понад 7 тисяч гривень). За дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Туреччині заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів.

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