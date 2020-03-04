В Бразилии обнаружили невероятное научное сокровище из мира растений

В геологическом образовании Крато (Бразилия) ученые обнаружили останки доисторической камеди - растительного сока, похожего на янтарь.

Находке более 100 миллионов лет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.

Камедь обнаружили вместе с окаменелыми останками листьев вельвичиофиллума – это вымершее растение, которое в доисторические времена росло в Южной Америке.

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По данным ученых Портсмутского университета (Великобритания), до сих пор считалось, что камедь не способна сохраняться так долго из-за того, что она легко растворяется в воде.

Находка подтвердила, что доисторический вельвичиофиллум и вельвичия, которая до сих пор растет в Африке – родственные растения.

Возможно, оба этих вида росли в Африке и Южной Америке миллионы лет назад, когда они были одним континентом.

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