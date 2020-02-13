В Борнео обезьяна пришла на помощь оказавшемуся среди змей человеку

Мир облетело невероятное фото – дикий орангутанг пришел на помощь человеку, застрявшему в водоеме со змеями.

Фотографию сделал пользователь Facebook Анил Прабхакар, который был на сафари в с друзьями и наткнулся на трогательную сцену, сообщает Daily Mail.

На снимке орангутанг подошел к обрыву и протянул лапу мужчине в воде.

Выяснилось, что мужчина в водоеме – защитник животных из Фонда выживания орангутангов Борнео. Он отправился в джунгли, чтобы расчистить от змей место, где постоянно обитают приматы.

Позже на странице Фонда в Facebook эту же фотографию опубликовали с не менее трогательной подписью.

"Когда человечность умирает в человечестве, иногда животные возвращают нас к нашим истокам", - написали в Фонде.

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