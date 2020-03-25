В Австралии спасли питона, проглотившего огромное пляжное полотенце

Пандемія забрала вже майже 19 тисяч життів у світі. В Україні станом на 25 березня офіційно підтверджені 113 випадків зараження. Померли вже 4 людини.

Іспанія обігнала Китай за кількістю смертей від коронавіруса: за добу було зафіксовано 738 жертв.

В Україні продовжили карантин на 30 днів, до 24 квітня. Також Кабмін ввів надзвичайну ситуацію по всій країні.

У ВООЗ оголосили новий можливий епіцентр коронавируса: їм можуть стати США.