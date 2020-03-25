В Австралии спасли питона, проглотившего огромное пляжное полотенце

Домашний любимец австралийской семьи 18-летний питон Монти чуть не погиб, проглотив пляжное полотенце.
Спасать его пришлось врачам, сообщает Рeople.
Инцидент произошел в Сиднее. Чтобы достать полотенце, ветеринарам пришлось сделать рентген, животное подвергли анестезии.
Процесс извлечения полотенца засняли на видео.
Медики уверяют, что за их практику ничего подобного не было.
Теперь Монти чувствует себя хорошо, его выписали домой.
Коротать время во время карантина aviasales.ua предлагает за позитивными фильмами и книгами.
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