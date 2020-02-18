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18 лютого • оновлено в 12:17
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В Австралии мужчина чудесным образом спас упавшую в его пиво ящерицу

1.5т
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Мужчина сумел спасти жизнь ящерицы, которая чуть не утонула в его пиве.

Забавный инцидент произошел в одном из отелей Нового Южного Уэльса (Австралия), сообщает Daily Mail.

Он выпивал с друзьями в баре, а, когда вернулся с перекура, обнаружил в своем пиве небольшого геккона.

Сначала возмущенный посетитель хотел вернуть пиво на баре, но его заверили, что ящерица свалилась в напиток уже после того, как его поставили на стол. Тогда мужчина вознамерился спасти животное.

Он несколько минут делал ящерице непрямой массаж сердца и даже подул ей в пасть. В итоге на его ладони геккон начал шевелиться.

Ящерица оставалась со своим спасителем, даже когда через несколько часов он решил покинуть бар.

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