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13 березня • оновлено в 13:27
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В Антарктиде нашли новый остров

1.3т
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У берегов Антарктиды научная экспедиция обнаружила новый остров, который до этого был скрыт под льдом.

Эта находка демонстрирует, насколько быстро меняется континент из-за изменения климата, сообщает Nature.

Остров оказался достаточно большим, ученым еще предстоит изучить его.

В Антарктиде нашли новый остров

pixabay.com

По словам ученых, с одной стороны, появление новой суши может грозить еще более быстрым разрушением окружающих ледников, а с другой – грунт может укрепить ледники и замедлить их деформацию.

Кроме того, изучение острова может открыть глаза на этот малоизученный регион.

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