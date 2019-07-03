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В Анталії хочуть ввести туристичний податок: подробиці

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Влада Анталії (Туреччина) розглядає питання введення в місті туристичного податку.

Як повідомляє Асоціація туроператорів на своєму сайті, мер турецького курорту Муххітін Бечек виступив з такою ініціативою, відсилаючи до подібної практики в інших країнах. За його словами, щороку в Антальї відпочивають близько 15 мільйонів туристів, однак коштів на підтримку інфраструктури катастрофічно не вистачає.

В Анталії хочуть ввести туристичний податок: подробиці

Анталія (Туреччина)

Фото: tury-turciya.com.ua

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Згідно з підрахунками влади, якщо Анталья піде на подібні заходи, то цілком зможе заробити додаткові 150 – 200 мільйонів євро в рік. Це якщо брати з кожного дорослого туриста приблизно 1,5 євро за ніч. З дітей стягувати податки поки не планується.

Зазначається: щоб податок почав діяти, Міністерство туризму має підписати відповідні документи. Також за його введення вже виступив Анатолійский туристичний союз, який об'єднує всі курортні зони узбережжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Єгипті планують ввести новий податковий збір для туристів, а саме збільшити аеропортовий збір на виліт з держави.

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ТуреччинаАнталья
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