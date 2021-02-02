В Амстердамі закривають знаменитий квартал червоних ліхтарів

В Амстердамі, столиці Нідерландів, місцева влада закриває район червоних ліхтарів. Натомість так званий центр еротичних послуг буде розміщений в іншій частині міста.

Так, ліквідувати знаменитий квартал запропонувала мер Амстердама Фемке Халсема – більшість членів політичних партій підтримала її пропозицію. Частково на рішення міської голови вплинула пандемія, а також бажання змінити контингент туристів, що прибувають до міста. Про це повідомляє видання The Guardian.

Квартал червоних ліхтарів в Амстердамі theguardian.com

Зазначається, що всі ті, хто працював в районі для дорослих, будуть змушені покинути це місце і перебратися в інший район. До речі, поки місцева влада ще не вирішила, де саме буде розміщуватися новий еротичний центр Амстердама.

Чим відомий квартал червоних ліхтарів

Квартал червоних ліхтарів – один з найбільш знаменитих еротичних районів у світі, розташований в Амстердамі.

Серед провулків процвітає проституція, а також інші види секс-розваг: магазини для дорослих, стриптиз-клуби. Вулиці в кварталі схожі на великий торговий центр. Всі туристи можуть у вікнах, як на вітрині, подивитися на працівниць цієї галузі.

Назва походить від червоних ліхтарів, які розміщені в будинках.

Раніше OBOZREVATEL писав, що квартал червоних ліхтарів в Амстердамі, відомий тим, що за скляними вітринами перших поверхів позують працівниці секс-індустрії, збираються перенести.