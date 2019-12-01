В Альпах під лавиною загинули неслухняні туристи: що сталося

Два лижника, що каталися поза трасою в італійських Альпах, загинули під снігом через сходження лавини.

28-річний Едоардо Камарделла передрікав і 32-річний Лука Мартіні каталися на лижах на італійській стороні Монблану, незважаючи на попередження служби про потенційну небезпеку сходження лавини. Про це повідомляє La Reppublica.

Сніг накрив лижників, коли вони перебували на 500 метрів нижче станції канатної дороги Пунта Хелброннер. Від неї відходять відразу кілька напрямків для катання, котрі популярні у фрі-райдерів. По одному з них і спускалися Камарделла і Мартіні.

Спочатку в цьому районі зійшла невелика лавина, яку побачив один з лижників, що також катався там. Він попередив Камарделла і Мартіні про небезпеку, але вони продовжили спуск. Через кілька хвилин пішла друга лавина, яка накрила туристів.

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