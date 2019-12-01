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1 грудня • оновлено в 22:13
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В Альпах під лавиною загинули неслухняні туристи: що сталося

3.2т
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Два лижника, що каталися поза трасою в італійських Альпах, загинули під снігом через сходження лавини.

28-річний Едоардо Камарделла передрікав і 32-річний Лука Мартіні каталися на лижах на італійській стороні Монблану, незважаючи на попередження служби про потенційну небезпеку сходження лавини. Про це повідомляє La Reppublica.

В Альпах під лавиною загинули неслухняні туристи: що сталося
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Сніг накрив лижників, коли вони перебували на 500 метрів нижче станції канатної дороги Пунта Хелброннер. Від неї відходять відразу кілька напрямків для катання, котрі популярні у фрі-райдерів. По одному з них і спускалися Камарделла і Мартіні.

Спочатку в цьому районі зійшла невелика лавина, яку побачив один з лижників, що також катався там. Він попередив Камарделла і Мартіні про небезпеку, але вони продовжили спуск. Через кілька хвилин пішла друга лавина, яка накрила туристів.

В Альпах під лавиною загинули неслухняні туристи: що сталося

Як раніше писав OBOZREVATEL, 33-річний француз упав з 80-метрового водоспаду в Таїланді і розбився на смерть, коли робив селфі. Чоловік зайшов за огорожу, щоб сфотографуватися на тлі водоспаду Намуанг-2 на острові Самуї.

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Автор
Марія Дідик
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