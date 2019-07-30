Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак МАУ: що трапилося

1.8т Читати матеріал російською

У понеділок, 29 липня, в аеропорту "Бориспіль", через декілька хвилин після зльоту екстрено сів Boeing 767 авіакомпанії МАУ, який вилетів у Таїланд.

Як повідомляє "Информатор", пілоти посадили літак, оскільки помітили неполадки в роботі одного з двигунів. Попередня причина того, що сталося — птах, який потрапив у двигун Boeing.

В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак МАУ: що трапилося

Фото: www.ato.ru

Новини
В аеропорту Барселони скасували 73 рейси: що трапилося

Також, за словами видання, після посадки з літака було видно дим, але в МАУ це пояснили високою температурою гальмівних пристроїв. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Власники квитків вирушили в Бангкок резервним рейсом після опівночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США літак авіакомпанії Spirit Airlines здійснив екстрену посадку через сморід невідомого походження.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel