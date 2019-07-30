В аеропорту "Бориспіль" екстрено сів літак МАУ: що трапилося

У понеділок, 29 липня, в аеропорту "Бориспіль", через декілька хвилин після зльоту екстрено сів Boeing 767 авіакомпанії МАУ, який вилетів у Таїланд.

Як повідомляє "Информатор", пілоти посадили літак, оскільки помітили неполадки в роботі одного з двигунів. Попередня причина того, що сталося — птах, який потрапив у двигун Boeing.

Фото: www.ato.ru

Також, за словами видання, після посадки з літака було видно дим, але в МАУ це пояснили високою температурою гальмівних пристроїв. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Власники квитків вирушили в Бангкок резервним рейсом після опівночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США літак авіакомпанії Spirit Airlines здійснив екстрену посадку через сморід невідомого походження.

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