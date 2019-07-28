В аеропорту Барселони скасували 73 рейси: що трапилося

В аеропорту Барселони (Іспанія) в неділю, 28 липня, скасували 73 рейси в результаті страйку співробітників наземних служб авіакомпанії Iberia.

Як повідомляє агентство Europa Press, рішення про проведення страйку пов'язане з надмірним навантаженням на співробітників на тлі "відсутності діалогу з керівництвом компанії".

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При цьому міністерство розвитку Іспанії зобов'язало Iberia зберігати мінімальний рівень послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська асоціація споживачів Which? назвала найбыльш байдужі до скарг пасажирів авіакомпанії у світі.

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