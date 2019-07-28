Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

В аеропорту Барселони скасували 73 рейси: що трапилося

1.6т Читати матеріал російською

В аеропорту Барселони (Іспанія) в неділю, 28 липня, скасували 73 рейси в результаті страйку співробітників наземних служб авіакомпанії Iberia.

Як повідомляє агентство Europa Press, рішення про проведення страйку пов'язане з надмірним навантаженням на співробітників на тлі "відсутності діалогу з керівництвом компанії".

В аеропорту Барселони скасували 73 рейси: що трапилося

Фото: Wikimedia

Новини
Затримали або скасували рейс: українським туристам сказали, що робити

При цьому міністерство розвитку Іспанії зобов'язало Iberia зберігати мінімальний рівень послуг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська асоціація споживачів Which? назвала найбыльш байдужі до скарг пасажирів авіакомпанії у світі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Місце
Іспанія Барселона
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel