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Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт

1.9т Читати матеріал російською

На популярному серед українців курорті Кирилівка в Запорізькій області 4 серпня пройшов сильний шторм. Негода змусила багатьох туристів передчасно закінчити свою відпустку і залишити морське узбережжя.

Так, після шторму і буревію стався сильний відлив. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядають місцеві пляжі зараз.

Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт
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Незважаючи на сонячну погоду, пляжі в Кирилівці пустують. Нечисленні туристи відпочивають на березі.

Коса Пересип

Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт
Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт

Федотова коса

Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт
Ураган у Кирилівці: як зараз виглядає популярний курорт

Зазначається, що під час шторму і буревію вітер був настільки сильним, що зривав дахи з будинків і валив дерева.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Одесу 3 серпня разом із потужними зливами обрушилися два смерчі, в зв'язку з чим рятувальники оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
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