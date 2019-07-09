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Унікальний готель для туристів відкрили в Данії: як виглядає номер мрії

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У Данії для туристів, охочих виконання одного з дитячих бажань, відкрили унікальний готель на верхівці дерев.

За даними Sclistok, місце для відпочинку під назвою Løvtag побудували на острові Ютландія, проте поки що завершено тільки один номер.

Будівництво готелю на дереві в Данії

Будівництво готелю на дереві в Данії

lovtag.dk

Уточнюється, що незважаючи на стадію будівництва, вже підтверджено близько 70 бронюваннь. Ціна на двох мандрівників за ніч з урахуванням сніданку становить трохи більше 360 євро.

Проект готелю на дереві

Проект готелю на дереві

Sclistok

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Власник готелю Расмус Лібек зважився на цей експеримент вісім років тому. Його спонукав до цього батько, який більше не міг заробляти на продукції з деревини. Один будиночок на дереві обійшовся приблизно в 200 тисяч євро.

Номер облаштований всіма необхідними зручностями: дизайнерськими меблями, туалетом і ванною, водопроводом та електрикою.

Будиночок на дереві

Будиночок на дереві

Sclistok

Кімната зі зручностями

Кімната зі зручностями

Sclistok

Кімната в готелі на дереві

Кімната в готелі на дереві

Sclistok

Тераса на дереві

Тераса на дереві

lovtag.dk

Унікальний готель в Данії з усіма зручностями

Унікальний готель в Данії з усіма зручностями

lovtag.dk

Готель на дереві знизу

Готель на дереві знизу

lovtag.dk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в історичному центрі Венеції перенесли введення плати за в'їзд. Мандрівникам доведеться платити по 3 євро з 1 січня 2020 року за відвідування найромантичнішого місця Європи.

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туризм подорожі
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