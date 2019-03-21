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Українцям відкрили безвіз із ще однією країною: про що треба знати

1.2тЧитати матеріал російською

Громадяни України зможуть з 14 квітня подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи.

Про це йдеться в прес-служби Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів. Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", – йдеться в повідомленні.

Українцям відкрили безвіз із ще однією країною: про що треба знати

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У відомстві нагадали українським туристам про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі наголосили, що українці повинні бути обов'язково застраховані перед поїздкою до Таїланду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвіза з ЄС.

  • Це сталося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу станів, походження яких вони не можуть пояснити.

  • НАЗК встановило, що чиновники в деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.

  • Стало відомо, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону про відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

  • 26 лютого Конституційний суд визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Пізніше був окублікован текст рішення КС про скасування відповідальності.

  • Пізніше стало відомо, що з 2021 роки ЄС введе нові правила для безвізу.

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
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