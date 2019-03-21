Українцям відкрили безвіз із ще однією країною: про що треба знати

Громадяни України зможуть з 14 квітня подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи.
Про це йдеться в прес-служби Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.
"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів. Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", – йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали українським туристам про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі наголосили, що українці повинні бути обов'язково застраховані перед поїздкою до Таїланду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Transparency International попередила Україну про можливість позбавлення безвіза з ЄС.
Це сталося після того, як у Верховній Раді був зареєстрований проект закону, яким пропонувалося звільнити чиновників від відповідальності за придбання або передачу станів, походження яких вони не можуть пояснити.
НАЗК встановило, що чиновники в деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень.
Стало відомо, що президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону про відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
26 лютого Конституційний суд визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Пізніше був окублікован текст рішення КС про скасування відповідальності.
Пізніше стало відомо, що з 2021 роки ЄС введе нові правила для безвізу.
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