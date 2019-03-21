Українцям відкрили безвіз із ще однією країною: про що треба знати

Громадяни України зможуть з 14 квітня подорожувати до Таїланду з туристичною метою без візи.

Про це йдеться в прес-служби Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України в Facebook.

"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів. Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали українським туристам про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території. Також в службі наголосили, що українці повинні бути обов'язково застраховані перед поїздкою до Таїланду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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