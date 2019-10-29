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29 жовтня • оновлено в 11:06
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Українцям стане дорожче відпочивати в Туреччині: через що

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З 1 квітня 2020 року в Туреччині введуть новий податок, який поширюватиметься на всі місця проживання, включно з готелями, квартирами, гостьовими будинками й навіть кемпінгами.

Власники зобов'язані спочатку відраховувати 1% від сукупної вартості послуг, що надаються до кінця 2020 року, а потім 2% і, можливо, навіть більше. Про це повідомляє асоціація туроператорів "Вісник АТОР".

Українцям стане дорожче відпочивати в Туреччині: через що

pexels.com

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Податок буде розраховуватися не тільки з ціни за ніч, а й з усього сервісу, зокрема з харчування та інших послуг. У 2021 році "податок на проживання" буде включений у контрактинг усіма готелями, що призведе до підвищення проживання для туристів щонайменше на 2%.

Українцям стане дорожче відпочивати в Туреччині: через що

pexels.com

На думку фахівців туріндустрії, вартість розміщення в турецьких готелях у 2020 році збільшиться на 5-15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знизили вартість проживання на 20%, тому що не вистачає відпочивальників.

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Туреччина
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Чан Джеки
Чан Джеки
эрдоган меньше дружбы с терористом путиным и ненадо будет повышать налог и или придумывать новый.хочеш править вечно-неполучится усеравно уйдеш.так что думай ямпиратор хренов.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Турция - дерьмо. Пошли они со своими налогами! Пусть быдлo с Тагила там бухает. На большее тварь расейская не способна.
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Ленина Лена
Ленина Лена
Кацaп Кацaпыч, "тварь расейская"отдыхает на Мальдивах
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