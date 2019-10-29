Українцям стане дорожче відпочивати в Туреччині: через що

З 1 квітня 2020 року в Туреччині введуть новий податок, який поширюватиметься на всі місця проживання, включно з готелями, квартирами, гостьовими будинками й навіть кемпінгами.

Власники зобов'язані спочатку відраховувати 1% від сукупної вартості послуг, що надаються до кінця 2020 року, а потім 2% і, можливо, навіть більше. Про це повідомляє асоціація туроператорів "Вісник АТОР".

pexels.com

Податок буде розраховуватися не тільки з ціни за ніч, а й з усього сервісу, зокрема з харчування та інших послуг. У 2021 році "податок на проживання" буде включений у контрактинг усіма готелями, що призведе до підвищення проживання для туристів щонайменше на 2%.

pexels.com

На думку фахівців туріндустрії, вартість розміщення в турецьких готелях у 2020 році збільшиться на 5-15%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знизили вартість проживання на 20%, тому що не вистачає відпочивальників.

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