Українцям розширили список країн для подорожей: МЗС оприлюднило перелік

Наразі в умовах карантинних обмежень через пандемію COVID-19 українці можуть подорожувати до 42 країн світу. З них чотири стали доступними для в'їзду нашим громадянам протягом останнього тижня.

Про це повідомив на брифінгу 13 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що моніторити перелік цих держав можна за допомогою онлайн-карти на сайті українського зовнішньополітичного відомства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Країни, які відкриті для подорожей українцям. Минулого тижня таких було 38. За тиждень їх кількість збільшилася на чотири. Додалися Республіка Вірменія – туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції – і три малопопулярні серед українців. Це країни Буркіна-Фасо, Того та Республіка Чад", – зазначив Кулеба.

Крім того, українцям дозволено в'їзд в Албанію, Антигуа и Барбуду, Афганістан, на Багамські острови, у Білорусь, Болгарію, Бурунді, Великобританію, Єгипет, Замбію, Ірак, Іран, Ірландію, Камбоджу, Кенію, на Коморські острови, у Ліван, на Мальдіви, у Мексику, ОАЕ, Пакистан, Пуерто-Ріко, Республіку Корею, Північну Македонію, на Сейшельські острови, Сент-Люсію, Сербію, Словенію, Сомалі, Танзанію, Туніс, Туреччину, Чорногорію, США, Еквадор, Ефіопію, Південний Судан, на Ямайку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня МЗС рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до моменту стабілізації ситуації на її території. У зв'язку із масовими протестами там почастішали випадки затримання та зникнення іноземних громадян.