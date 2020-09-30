Українцям дозволили подорожувати до 52 країн: оновлений список

Віднині туристи з України можуть подорожувати до 52 країн світу. Порівняно з ситуацією на початок осені, до цього списку додалися ще Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він транслювався онлайн на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хоча туристичний сезон завершився, подорожувати можна і за станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу 3 вересня додалося 4 країни", – зазначив міністр.

Він також підкреслив, що нині міністерство працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Загалом громадянам України дозволено в'їзд в такі країни:

США

Мексика

Домініканська Республіка

Колумбія

Еквадор

Уругвай

Ірландія

Великобританія

Білорусь

Сербія

Північна Македонія

Албанія

Болгарія

Туреччина

Вірменія

Казахстан

Іран

Афганістан

Ірак

Йорданія

Ліван

Єгипет

Судан

Чад

Нігерія

Бенін

Того

Гана

Буркіна-Фасо

Сьєрра-Леоне

Південний Судан

Ефіопія

Сомалі

Джібуті

Кенія

Танзанія

Руанда

Бурунді

Малаві

Замбія

Мальдіви

Південна Корея.

Слова Дмитра Кулеби про особливості подорожі для українців під час пандемії – з 17:20 хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов’язкові подорожі до деяких держав Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію із коронавірусом у країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим у шість разів.