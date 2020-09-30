Українцям дозволили подорожувати до 52 країн: оновлений список

Марина Ліснічук Новини 11:06, 30.09.2020 Оновлено: 11:06, 30.09.2020

Віднині туристи з України можуть подорожувати до 52 країн світу. Порівняно з ситуацією на початок осені, до цього списку додалися ще Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він транслювався онлайн на його сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хоча туристичний сезон завершився, подорожувати можна і за станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу 3 вересня додалося 4 країни", – зазначив міністр.

Він також підкреслив, що нині міністерство працює над тим, щоб українці могли в’їжджати до якомога більшої кількості країн.

Загалом громадянам України дозволено в'їзд в такі країни:

  • США

  • Мексика

  • Домініканська Республіка

  • Колумбія

  • Еквадор

  • Уругвай

  • Ірландія

  • Великобританія

  • Білорусь

  • Сербія

  • Північна Македонія

  • Албанія

  • Болгарія

  • Туреччина

  • Вірменія

  • Казахстан

  • Іран

  • Афганістан

  • Ірак

  • Йорданія

  • Ліван

  • Єгипет

  • Судан

  • Чад

  • Нігерія

  • Бенін

  • Того

  • Гана

  • Буркіна-Фасо

  • Сьєрра-Леоне

  • Південний Судан

  • Ефіопія

  • Сомалі

  • Джібуті

  • Кенія

  • Танзанія

  • Руанда

  • Бурунді

  • Малаві

  • Замбія

  • Мальдіви

  • Південна Корея.

Слова Дмитра Кулеби про особливості подорожі для українців під час пандемії – з 17:20 хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українцям не зможуть зняти обмеження на необов’язкові подорожі до деяких держав Європейського Союзу через погану епідемічну ситуацію із коронавірусом у країні. Зокрема, показник COVID-19 у нас виявився вищим у шість разів.

Коментувати
Travel Новини

Дивіться також

Фокін заявив, що "не бачить" війни між РФ і Україною і підтвердив слова про амністію на Донбасі

Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в Карабасі, Росія стала на бік Вірменії

Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру. Фото і відео

В РНБО назвали Фокіна "сліпим дурнем" та "маразматиком"

Аваков – Фокіну: на війні загинули тисячі наших солдатів, мерзотнику