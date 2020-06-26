Українців можуть пустити до ЄС із 1 липня: оприлюднено новий список

Україна потрапила до переліку країн, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Європейського Союзу вже з 1 липня.

Про це йдеться у робочому документі ЄС. Проєкт рішення про відкриття зовнішніх кордонів, щодо якого точиться дискусія між державами-членами Євросоюзу, надало Еuronews джерело у дипломатичних колах.

Видання, зокрема, назвало країни, які пропонують включити до "білого списку" від початку липня. У ньому значаться загалом 54 держави, серед яких і Україна.

З інших європейських країн поза межами ЄС, в’їзд пропонується відкрити громадянам та мешканцям Андорри, Чорногорії, Сербії, Боснії, Албанії, Грузії. Цікаво, що Молдову та Вірменію до переліку не внесли.

Повідомляється і про "чорний список" – у ньому, відповідно, вказано держави, громадяни яких не зможуть поки подорожувати до ЄС. Серед таких видання називає Бразилію, Катар, США та Росію.

Щоправда, нині немає певності, що обидва списки буде затверджено в зазначеному вигляді.

"Джерела сумніваються у відкритті кордонів вже з 1 липня та кажуть, що згоди (між членами ЄС) не буде досягнуто вчасно", – йдеться у публікації.

Також не можна виключити, що відповідний перелік було складено за застарілими даними, до початку нового спалаху пандемії у різних країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ оприлюднили проєкт рішення Євросоюзу щодо обмеження на в'їзд у Шенгенську зону, згідно з яким Україна може не потрапити до списку країн, туристам із яких ЄС збирається відкрити кордони з 1 липня. Все через те, що рівень інфікування у нас перевищує критерії, вироблені Єврокомісією.