Українці застрягли в 'Борисполі' через тести на COVID-19: Дубай несподівано змінив правила

Українці застрягли в "Борисполі" через тести на COVID-19.

Через нові правила карантину, які встановили в ОАЕ, 43 українці не змогли вилетіти з аеропорту "Бориспіль" у Дубаї.

Водночас про нові правила пасажири вже дізналися за фактом в аеропорту, передає телеканал "Україна 24".

Так, киянка Юлія Ковальова розповіла, що її відмовилися пускати в літак, тому що тест на коронавірус (COVID-19) був зроблений у лабораторії, яку не визнають в ОАЕ.

"Нікого з пасажирів не попередили, що в них якісь свої правила ... Ми спілкувалися з усім аеропортом, з дівчатами – ніколи нікому ніяких повідомлень не було. На сайті була інформація? На сайті не було", – сказала вона.

Відзначається, що деякі пасажири взяли квитки в Дубаї іншої авіакомпанії, і в них перевірили тільки наявність тесту.

"З тими ж документами й тими ж тестами я полетіла успішно, а в аеропорту Дубая просто брали в руки тест і дивилися, що англійською мовою, і все було добре", – повідомила Мар'яна Яцульчак зі Львова.

В українській авіакомпанії, яка не пустила українців на борт, пояснили, що повідомили пасажирів про нові правила листом і інформацією на сайті.

"У результаті авіакомпанія запропонувала Юлії Ковальовій безкоштовну заміну квитка. На конфліктну ситуацію відреагували і в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пасажирам з України дозволили проходити тест у будь-якій лабораторії, яка є в списку Міністерства охорони здоров'я", – відмічено в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МЗС опублікувало список із 38 країн, які відкриті для українців.