Українці застрягли в аеропорту Іспанії через карантин: діти провели в "сірій зоні" 5 днів
В аеропорту Барахас у Мадриді (Іспанія) застрягли шість жінок і двоє дітей з України, які прибули туди з Києва, але не змогли пройти прикордонний контроль у зв'язку з карантинними обмеженнями.
Українці прилетіли в Мадрид ще 3 січня. Уже п'ять діб вони знаходяться в так званій сірій зоні аеропорту, передає "24 канал".
Вказується, що зворотного рейсу до Києва потрібно чекати близько тижня. Володимир, друзі та родичі якого застрягли в аеропорту, заявив: громадян інших держав, які зіткнулися зі схожою проблемою, відправили на рейси з пересадками. Український консул нібито не домовлявся про це з місцевою владою.
Українці поскаржилися, що за п'ять днів їм так і не надали їх особисті речі, навіть засоби гігієни.
"Коли телефонували до МЗС, там сказали, що не мають жодних доказів того, що наші громадяни залишаються заручниками ситуації в Іспанії", – поскаржився Володимир.
"Консул говорив, що не витрачатиме три години зустріч із громадянами, яких затримали в аеропорту. На прохання "допоможіть нам, бо ми з однієї країни" він відповів "з якою це ми з вами однієї країни?" – стверджує чоловік.
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