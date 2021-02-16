Українці, які застрягли на Занзібарі на кілька діб, вилетіли додому

Літак авіакомпанії SkyUp в ніч проти 16 лютого нарешті забрав з острову Занзібар українських туристів, які застрягли там на три доби.

Як пише hromadske, про це розповіла одна із відпочивальниць. За її словами, людей на Батьківщину забрав рейс PQ 1972 "Занзібар – Анталія – Київ". Жінка зазначила, що з острова полетіли всі громадяни України, які мали, навіть попри те, що декому було довго добиратися від готелю до аеропорту.

Однак один із туроператорів Kompas Ukraine повідомив своїм клієнтам, що частину багажу їм доведеться залишити на Занзібарі, оскільки рейс є транзитним. З огляду на це людей нібито попросили взяти в ручну поклажу лише зимовий одяг для прибуття у "Бориспіль".

Також їм порадили звернутися у службу розшуку багажу в аеропорту та оформити акт про його неналежне перевезення, якщо валізи згодом не прилетять.

Проте в компанії SkyUp спростували ці дані й запевнили, що літак забрав увесь багаж туристів. За словами представників авіаперевізника, після злету було отримано повідомлення про те, що всі речі пасажирів були завантажені на борт.

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