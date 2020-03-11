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11 березня • оновлено в 13:21
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Українці масово відмовляються від подорожей: через що

1.6т
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Українці почали відмовлятися від подорожей, а авіакомпанії скасовувати рейси через коронавірус.

Про це повідомив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич, пише УНН.

Українці масово відмовляються від подорожей: через що

pexels.com

"Я бачу, що авіакомпанії відмінять рейси, це через зменшення попиту туристів. Це економічний процес, звісно він викликаний коронавірусом", - сказав Рудич.
Українці масово відмовляються від подорожей: через що

pexels.com

За його словами, українці скасовують подорожі в Туреччину, в Італію та Іспанію.

"Відмовляються від подорожей в глибину — це і Єгипет, Турція. Це європейські країни — Італія, Іспанія, Греція", - підкреслив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

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Автор
Марія Дідик
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