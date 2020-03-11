Українці масово відмовляються від подорожей: через що

Українці почали відмовлятися від подорожей, а авіакомпанії скасовувати рейси через коронавірус.

Про це повідомив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич, пише УНН.

pexels.com

"Я бачу, що авіакомпанії відмінять рейси, це через зменшення попиту туристів. Це економічний процес, звісно він викликаний коронавірусом", - сказав Рудич.

pexels.com

За його словами, українці скасовують подорожі в Туреччину, в Італію та Іспанію.

"Відмовляються від подорожей в глибину — це і Єгипет, Турція. Це європейські країни — Італія, Іспанія, Греція", - підкреслив експерт.

Як писав OBOZREVATEL, в зв'язку зі швидкістю поширення коронавірусу загроза пандемії стає все більш реальною.

Всього коронавірусом захворіло понад 110 тисяч осіб в 104 країнах світу.

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