Украинский путешественник раскрыл тайну Бермудского треугольника

Украинский путешественник Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, заявил, что никакой тайны Бермудского треугольника, на самом деле, нет.

К такому выводу он пришел после поездки на Бермуды, говорится в его сообщении на Facebook.

По его словам, вокруг мифа о том, что в Бермудском треугольнике массово гибли корабли, на островах построили целую индустрию.

Здесь действует настоящий Музей Треугольника, а в местных магазинчиках можно купить значок "Я выжил в Треугольнике" и полное собрание "Секретных материалов" на 12 DVD.

Местные в ответ на вопросы о таинственном "треугольнике" только смеются, уверяет путешественник.

По их словам, статистически в этом районе погибло больше кораблей лишь потому, что через остров проходили все маршруты из Америки в Европу, тут было множество радиолокационных и метеостанций.

"Естественно в таком потоке и статистика крушений была чуть выше, чем обычно. Вначале статистику подхватили падкие до сенсаций газетчики, а потом уже и разные писатели, фантасты и эксперты по НЛО", - поясняет Симоненко.

"В общем, нет никакой тайны в этом треугольнике. Обыкновенный остров в Атлантическом океане. Курорт, на который летают американцы, благо из Нью-Йорка лететь всего полтора часа", - подытожил он.

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