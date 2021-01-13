Українських зірок на елітному курорті застала негода: вони поділилися емоціями

Цьогоріч багато зірок українського шоу-бізнесу вирішили відправитися у відпустку на Мальдіви. Але ідеальний відпочинок не вдався, так як на острови обрушилася негода.

Так, уже декілька днів там йдуть дощі та іноді присутній шквальний вітер. Хто зі знаменитостей потрапив у негоду – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Відома телеведуча полетіла на відпочинок зі своєю сім'єю і поділилася з шанувальниками знімком, на якому позує з дітьми – сином Валерієм і донькою Євдокією. На фото видно, що на Мальдівах їх застала дощова погода.

Оля Фреймут на Мальдівах із сім'єю Instagram Олі Фреймут

Українські знаменитості поділилася відео, на якому розповіли, що через негоду замість відвідування пляжу їм доводиться сидіти вдома, спати, їсти і багато читати.

Дмитро Монатік разом зі своєю дружиною показали кадри, на яких видно, що на Мальдівах дуже похмуро, дощить і сильний вітер. Кохана артиста Ірина зазначила, що вони радіють кожній хвилині, коли "не ллє як з відра".

Негода на Мальдівах Instagram Ірини Монатік

Ірина Монатік позує на Мальдівах Instagram Ірини Монатік

Монатік відпочиває з сім'єю на Мальдівах Instagram Дмитра Монатика

Українська співачка також проводить час на Мальдівах і на своїй сторінці в мережі вона розповіла, що у них все триває дощ та вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цьогоріч не всіх українських знаменитостей зупинило те, що більшість кордонів закрито через пандемію коронавірусу. Зокрема, на зимові свята деякі зірки вирішили все ж таки влаштувати собі відпочинок і полетіли в зарубіжні країни.