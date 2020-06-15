Українські туристи потрапили у водяну пастку біля Манявського водоспаду: всі деталі

Українські туристи потрапили в пастку біля Манявського водоспаду (Івано-Франківська область) через раптове підняття рівня води в річці Манявка.

Надзвичайна подія трапилася ввечері неділі, 14 червня. Інформацію про подію було передано в Службу порятунку о 20:35, повідомляє "Галка". У водяній пастці опинилися дві туристичні групи – 22 особи, зокрема шестеро дітей.

Як стало відомо, 15 червня о 00:20 перша група рятувальників Івано-Франківської пошуково-рятувальної частини прибула до найближчої притоки річки, орієнтовно за 1 км від місця перебування людей. Насамперед рятувальникам потрібно було дістатися до вантажного автомобіля підвищеної прохідності, який очікував їх на 150 метрів вище за течією. Через високий рівень води рятувальники не змогли застосувати снігоболотохід для подальшого пересування, тому переправу через річку здійснювали за допомогою мотузок.

Діставшись до вантажного автомобіля, група виїхала до туристів. Операція з порятунку 10 осіб, зо трьох дітей, завершилася 15 червня о 06:12.

Манявський водоспад pinterest.com

На даний час вивчається можливість порятунку другої групи (12 осіб, в тому числі 3 дітей). Рятувальники планують маршрут обхідними шляхами, оскільки можливості дістатися до місця знаходження туристів транспортом немає – водна перешкода занадто велика.

Відзначимо, причиною підняття рівня води у річці Манявка стали рясні дощі, які пройшли на Прикарпатті. За прогнозами синоптиків, Україну найблищим часом накриють дощі з грозами.

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