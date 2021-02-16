Українські туристи, які застрягли на Занзібарі, прибули до Києва

Українські туристи, які раніше застрягли на Занзібарі через поломку літака, прибули до Києва 16 лютого. Вони приземлилися в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Так, рейс з острова PQ 1972 прибув до столиці України о 7:30. Про це стало відомо на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль".

Варто зазначити, що раніше одна з відпочивальниць розповіла, що людей на Батьківщину забрав рейс PQ 1 972 "Занзібар – Анталія – Київ". Жінка повідомила, що з острова полетіли всі громадяни України, які мали, навіть попри те, що декому було довго добиратися від готелю до аеропорту.

Рейс прибув в Україну Скриншот

Однак один із туроператорів Kompas Ukraine повідомив своїм клієнтам, що частину багажу їм доведеться залишити на Занзібарі, оскільки рейс є транзитним. З огляду на це людей нібито попросили взяти в ручну поклажу лише зимовий одяг для прибуття у "Бориспіль".

Також Анастасія Зінченко, більш відома як "дівчинка з собачкою з Уханю", повідомила в Instagram, що вони з чоловіком Максимом Соколюком вже вдома.

Крім того, дівчина розповіла, що в Анталії у них близько двох годин була дозаправка літака.

Зінченко та Соколюк вже в Україні Скриншот

Була дозаправка літака в Анталії Скриншот

Нагадаємо, із Занзібару через поломку літака не могли впродовж трьох діб вилетіти 190 українських громадян. Декому з них навіть довелося ночувати на вулиці, бо в хостели людей не заселяли.

Зрештою 15 лютого міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що літаку нарешті дали дозвіл на виліт.

Серед туристів, які не могли залишити Занзібар, була українська модель Анастасія Зінченко, котра запам'яталася як "дівчина із собачкою з міста Ухань", а також її чоловік, голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на африканському курорті Занзібарі побили і пограбували українських туристів.