Українські туристи провалилися під лід у польських Татрах

Туристи з України провалилися під лід на озері Морське Око, яке розташоване на території Татранського національного парку в Польщі. На щастя, госпіталізація нікому не знадобилася.

Так, незважаючи на заборону виходу на лід, українці вирішили пройтися по озеру і близько 10 метрів від берега впали у воду. Про це повідомляє телеканал TVN24.

Як стало відомо, внаслідок падіння ніхто не постраждав і туристам вдалося самостійно вибратися на сушу.

За інформацією керівництва національного парку, лід на озері Морське Око є занадто тонким. Тому всіх туристів і місцевих жителів закликають не наражатися на небезпеку і не виходити на замерзлу поверхню.

Озеро Морське Око в Польщі TVN24

Нагадаємо, Морське Око – це найбільше і четверте за глибиною озеро в Татрах. Воно розташоване у Татранському національному парку, у долині Риб'ячого Потоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кременчуці Полтавської області під лід провалилося двоє дітей та потонули. Для пошукових робіт були залучені водолази, які і знайшли тіла.