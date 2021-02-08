Українка розповіла, як потрапила в Єгипті до лікарні: 12 годин під крапельницею й повна антисанітарія

Українка Альона Романюк отруїлася їжею в одному з ресторанів Каїра й потрапила до лікарні. Дівчина заявила, що в госпіталі Єгипту повна антисанітарія і їй довелося 12 годин бути під крапельницею.

За словами туристки, перед поїздкою за кордон завжди необхідно купувати страховку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, під час відпочинку в Альони почало ломити все тіло. У той момент вона подумала, що це просто перевтома, але коли в неї підвищилася температура за 38, почала боліти голова, то дівчина зрозуміла, що причина зовсім в іншому.

"Вранці я пішла дзвонити в страхову. Координатор виявився російськомовним. Через пів години за мною приїхала машина – ні, не швидка, а щось на кшталт таксі. Привезли в Royal hospital – кажуть, один із найкращих госпіталів Хургади. Заповнюєте кілька папірців на ресепшені – і вас відводять до лікаря", – зазначила Альона.

Туристка в госпіталі Єгипту Facebook Альони Романюк

За словами відпочивальниці, госпіталь на вигляд був пошарпаний, а в персоналу медичні маски були під носами. Крім того, зовнішній вигляд працівників також був неохайним.

"Загальний огляд, температуру виміряли і сказали, що це дуже сильна інтоксикація. Найімовірніше, бактеріальна інфекція. З огляду на стан, треба "чистити кров" і терміново. Лікар зробив кілька разів зауваження, чому так пізно приїхала і довела себе до такого стану", – розповіла туристка.

Потім дівчині медсестра без рукавичок почала ставити катетер у вену. У підсумку їй це вдалося зробити з четвертого разу. Так, у Альони взяли кров на аналізи й поставили крапельниці. Вона зазначила, що після цього медсестри міняли їх також без рукавичок, з масками під носом або зовсім без них.

"Відбулася зміна лікарів. Наступний теж прийшов, оглянув, подивився рекомендації, додав у крапельниці ще чогось. Стан був як в тумані, тому я не дуже добре пам'ятаю, що він говорив. Потім прийшли результати аналізів – сказав: бактеріальна інфекція. Таке в Єгипті трапляється. Головне – відразу до лікаря, а не тягнути до останнього. Потім прийшов ще російськомовний лікар – сказав те ж саме. Загалом, лікарі в приватних клініках хороші. За день приходили по десять разів, цікавилися станом, міряли тиск, пульс, температуру", – підкреслила Альона.

У палаті, в якій лежала туристка, було два ліжка, холодильник, столик на колесах, тумбочка і одноразова постільна білизна. Дівчина додала, що великий мінус у медустановах Єгипту – це повна антисанітарія.

Відпочивальниця повідомила, що в госпіталі її годували двічі – в обід та ввечері. Їжу, ймовірно, замовляли з ресторану.

Після виписки Альоні дали антибіотики, кілька препаратів і розписали схему, як пити. За рахунок страховки все це обійшлося їй безкоштовно.

Крім того, туристка порадила, що, якщо вам стало погано за кордоном – одразу телефонуйте в страхову компанію. І як тільки ви відчули симптоми – проконсультуйтеся з лікарем.

"Їдете в клініку – візьміть про всяк випадок із собою книжку. Ніколи не знаєш, скільки часу там проведеш. Також будьте обережні з усім за межами готелю. З неприємного ще – поки я спала під крапельницями, у мене з сумки витягнули 50 доларів. Найімовірніше, медсестра. Але такі речі залежать не від медичної системи, а від людини", – підсумувала Олена.

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