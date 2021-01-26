Українка розповіла про грабіж на відпочинку в Єгипті

Українка Тетяна Мельниченко розповіла, як на відпочинку в Єгипті її пограбували під час екскурсії. Це трапилося в Шарм-ель-Шейху в листопаді минулого року.

Так, у дівчини вкрали гаманець із грошима. Про це вона повідомила "РБК-Україні".

За її словами, це була перша поїздка на популярний курорт, і вона довго відкладала купівлю туру. Через те, що більшість кордонів закрито, Тетяна вирішила, що буде брати екскурсії, щоб побачити в країні якомога більше.

Вона вирушила подивитися піраміди Гізи в передмісті столиці Єгипту, Каїра. Під час поїздки дівчина побачила, що її сумка, яку вона носила на плечі, рівно розрізана, і в ній немає гаманця. Туристка досі не розуміє, коли його встигли вкрасти.

Дівчина зазначила, що їй дуже пощастило, що в неї не було банківських карт, оскільки тоді б їй довелося з-за кордону телефонувати в банки, щоб заблокувати все. Так, у відпочивальниці зникло 70 доларів, на які вона планувала купити сувеніри рідним.

У підсумку гід викликав охорону та поліцію, але грабіжників так ніхто і не знайшов.

Туристка додала, що також вона чула історії, як у відпочивальників зникали цінні речі із сейфів у готелях.

У Єгипті можуть обікрасти туристів Travel 24

Крім того, Тетяна розповіла, як у таких ситуаціях вберегти себе від крадіжок на відпочинку:

носіть із собою переважно дрібні гроші;

не беріть великі суми, особливо на пляж, де ви будете відходити на якийсь час від особистих речей;

зберігайте банківські карти у важкодоступних місцях;

випишіть перед поїздкою номери телефонів служб підтримки банків і вашої страхової компанії;

у разі крадіжки в готелі – негайно зверніться на ресепшен і паралельно – до своєї туристичної компанії і до страхової;

не беріть із собою на відпочинок прикраси та інші дорогі речі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Ельміра Асланова розповіла про відпочинок на Занзібарі. За її словами, тут можуть хвацько поміняти готель і обікрасти на пляжі.