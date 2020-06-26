України не було в списку країн, яким хочуть дозволити в'їзд у ЄС, – РНБО

України не було в списку країн, для яких Європейський Союз хоче відкрити свої кордони з 1 липня.

Про це йдеться в оперативних даних РНБО України, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL. Наша країна не фігурувала в цьому списку від початку.

Ймовірно, ЄС не відкриє кордони для України з 1 липня "Слово і Діло"

"Посли країн Євросоюзу не змогли визначити остаточний список країн, для громадян яких ЄС відкриє свої кордони 1 липня. Домовилися лише, що остаточний список складатиметься із приблизно 20 держав світу", – зазначили в РНБО.

З європейських країн, які не входять до складу ЄС, право на в’їзд можуть отримати три балканські (Боснія, Чорногорія та Сербія) і три карликові (Андорра, Монако і Ватикан) держави.

"У списку фігурувала також Грузія, але там її вже немає. Деякі країни-члени мають сумнів, що медична система цієї кавказької країни буде здатна впоратися з контролем захворюваності на коронавірусну інфекцію", – підкреслюється в повідомленні.

Продовження узгодження відбудеться в п’ятницю, 26 червня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше джерело в дипломатичних колах повідомило, що принаймні в одному з проектів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна вказана серед держав, жителям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

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