Украинец обнаружил самую счастливую страну в мире

Украинский путешественник Константин Симоненко, который официально посетил все страны мира, обнаружил самую счастливую страну – это Кирибати.
Об экзотичной поездке он отчитался в своем Facebook.
Кирибати – это маленькая страна, расположенная на атоллах в Океании.
Несмотря на то, что это одна из самых бедных стран мира с очень незначительным потоком туристов, местные жители, согласно опросам, чуть ли не самые счастливые люди на планете.
Все дело в том, что их запросы от жизни минимальны, а сама жизнь, несмотря на бедность, довольно комфортна.
На островах всегда тепло, вокруг сочная зелень и невероятной красоты океан.
Они носят мало одежды, пьют дешевое фиджийское пиво, свободное время проводят в гамаках.
Дома местные строят из фанеры, в домах даже не застеклены окна и уж тем более нет кондиционеров.
"По опросам на Кирибати живут самые счастливые люди. И это правда – они действительно счастливы. Ведь если все твои потребности это соломенная крыша над головой и гамак в тени, то и полностью удовлетворить их не составляет труда", - пишет путешественник.
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